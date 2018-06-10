Краснодар освистал Испанию с Тунисом. Нужно больше голов

Таких монстров в Краснодар еще не привозили. Нет, на стадионе Сергея Галицкого играла сборная Аргентины с Дибалой, Ди Марией и Агуэро, но это было в тухлом ноябрьском и насквозь коммерческом товарняке. Испания приехала со всеми сильнейшими за пять дней до старта ЧМ – каждый был максимально мотивирован.

«Фурия Роха» прибыла на юг России за два дня до игры. По классике в аэропорт свезли студентов и прочую ненужную самодеятельность, но футболисты быстро сели в автобус и дернули на базу. Никакого почтения к местным традициям, но испанцам и не нужно – это Новая Зеландия приезжала на Кубок Конфедераций, чтобы повеселиться. Эта команда приехала за победой.

Краснодар – подходящий город для таких матчей. Локальным фанам не нужна громкая вывеска, для них еще сам новый стадион остается местом силы, а с одной топ-командой из двух на трибуны активно идут люди. Уже за два часа до стартового свистка рядом с ареной крутились болельщики – чаще всего в толпе мелькали мужчины в футболках «Реала» и «Барселоны», реже – «Атлетико».

Поразительно, но в баттле флагов победил тунисский. Кучка молодых людей с красно-белыми полотнами радостно и с готовностью позировали для камер и кричали национальные кричалки. «Мы из Ставрополя», – громко сказал парень-араб в очках, перекрикивая соотечественников. «Из Пятигорска, – уточнила стоящая рядом девушка. – Мы учимся там, приехали поболеть». Все тунисцы называли в числе героев Вахби Хазри и хвалились недавней ничьей с португальцами. «Конечно, мы не выиграем чемпионат, у нас в группе Бельгия и Англия, но поборемся изо всех сил», – перешел на английский первый парень.

Испанских глоров хватало, но за всех тру-граждан отдувался Маноло. Самый известный болельщик «рохи» с затравленным видом фотографировался со всеми желающими, давал радостным чикулям постучать в его знаменитый барабан и банально не мог отказать все новым и новым краснодарцам. «Стоп, – скомандировал мужчина в очках, пропуская сына к Маноло. – Вамос». Бедный испанец устало улыбнулся ему в камеру.

На стадионе был аншлаг, хотя еще в день игры соцсети ФК «Краснодар» трещали о свободной продаже билетов в кассах. Зрители встречали каждое классное действие испанцев удивленным и восхищенным возгласом «О-о-о-о-о-о-о». При втором удачном пасе крику прибавляли длины и насыщенности: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о». Кажется, фанатам даже не важен сам футбол – они кайфовали от атмосферы. Краснодарцы с большей охотой ждали надвигающейся волны по стадиону, чем смотрели за перепасовкой Иньесты с Альбой.

Для местных матч с Тунисом был маленькой заменой чемпионату мира – люди признавались, что приезжали из Курска, Сургута и других городов России, чтобы хоть как-то прикоснуться к футбольному празднику. «Работы много, я футбол уже давно не смотрел», – извиняющимся тоном ответил мужчина с флагами России и Испании на щеках. Он прилетел на матч с Дальнего Востока и не попадет на матчи ЧМ-2018, так что эта игра хоть как-то скрасила ему горечь от отсутствия билетов.

Пресс-ложа стадиона «быков» была переполнена – такого не было никогда, даже когда спартаковские журналисты проводили корешей на медиатрибуну. Места за столиками заняли взрослые мужчины, от чьих волос палящее испанское солнце оставило красивый островок на затылке, – было полно радиостанций, сайтов и газет, которые гоняют за сборной по миру.

Испания разочаровывала – много потерь и допущенных ударов Туниса по воротам. Их игра не была безнадегой, как, гхм, черчесовский футбол, но до проектной мощности этой команде еще прибавлять и прибавлять. На этом фоне африканцы смотрелись нормально, только с такими потерями бороться с Англией и Бельгией, конечно, нельзя.

Чанты «Нужен гол, нужен гол» зазвучали уже к получасу игры и забитых мячей этому матчу решительно не хватало. На 60-й минуте зрители заскучали и встречали криками даже выход Диего Косты, который никогда не был красавчиком или признанным постербоем. К 75-й Краснодару надоели передачи в центральной трети поля, и зрители от души освистали футболистов – видимо, хотели голевого фейерверка.

Хулен Лопетеги напутствовал вышедшего на поле Яго Аспаса, как Слуцкий – Кирилла Панченко в великом меме. «Устрой на поле настоящий ад, разгроми здесь все», – приобнял форварда тренер в технической зоне. Страйкеру «Сельты» хватило восьми минут, чтобы прошить сетку тунисцев и наполнить матч смыслом.

В микст-зоне было шумно, но безрезультативно. Оказывается, испанские футболисты проходят мимо журналистов так же, как и русские. С одним лишь отличием – где условный Ерохин пролетит мимо диктофоном с насупившейся миной, Бускетс помашет знакомым репортерам и с улыбкой пролетит к автобусу. Формально для медиа результат один – ровно ноль слов, ноль заметок и ноль цитат, но почему-то жить хочется в стране бускетсов, а не в стране ерохиных. 33 тысячи зрителей, видимо, это чувствуют и охотнее устраивают праздник на сборных вместо двух мучений РФПЛ в неделю.

Тунис – Испания – 0:1

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