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Мистический финт Поля Погба в матче против США, который ты будешь тренировать во дворе до старта ЧМ

Мистический финт Погба в матче против США, который ты будешь тренировать во дворе до старта ЧМ
Eurosport

3 ч. назад

Просто шик.

Сборная Франции в товарищеском матче сыграла вничью с командой США – 1:1. Голами отметились Джулиан Грин и Килиан Мбаппе.

В одном из эпизодов полузащитник «трехцветных» Поль Погба сыграл круче, чем Криштиану Роналду в юные годы: французская звезда запутал соперника трехсложным финтом и отдал точный пас. Почему он за «МЮ» так не играет?

  • 16 июня французы проведут первый матч на чемпионате мира – против сборной Австралии.
  • Помимо австралийцев, в группу к команде Дидье Дешама попали Перу и Дания.

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