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Мексика еще не отошла от той самой вечеринки. Поульсен воспользовался этим и вколотил красотищу

Мексика еще не отошла от той самой вечеринки. Поульсен воспользовался этим и вколотил красотищу
Eurosport

1 час назад

Что за пушечка!

Сборная Дании в товарищеском матче победила сборную Мексики – 2:0.

Победный гол на свой счет записал Юссуф Поульсен, положивший в ворота Гильермо Очоа скример в духе Арьена Роббена.

Окончательно же добил мексиканцев мяч главной звезды сборной Дании – Кристиана Эриксена.

  • 14 июня в России стартует чемпионат мира, где сыграют и Дания, Мексика.
  • Дания попала в группу C к Франции, Австралии и Перу, Мексика – в группу F к Германии, Швеции и Южной Корее.

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