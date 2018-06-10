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Мексика еще не отошла от той самой вечеринки. Поульсен воспользовался этим и вколотил красотищу
Что за пушечка!
Сборная Дании в товарищеском матче победила сборную Мексики – 2:0.
Победный гол на свой счет записал Юссуф Поульсен, положивший в ворота Гильермо Очоа скример в духе Арьена Роббена.
Окончательно же добил мексиканцев мяч главной звезды сборной Дании – Кристиана Эриксена.
- 14 июня в России стартует чемпионат мира, где сыграют и Дания, Мексика.
- Дания попала в группу C к Франции, Австралии и Перу, Мексика – в группу F к Германии, Швеции и Южной Корее.
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