Неймар посадил на попу защитника и забил гол-шедевр Австрии. Бразилец в зверской форме перед ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в товарищеском матче со сборной Австрии, удвоив преимущество пентакампеонов.

На 63 минуте Ней получил мяч на линии штрафной, дриблингом посадил защитника австрийцев на пятую точку и отправил мяч в сетку, прокинув мяч между ног вышедшему из ворот вратарю.

Этот гол стал 55-м для Неймара за сборную. По количеству забитых мячей за национальную команду он догнал Ромарио.

На ЧМ-2018 соперниками Бразилии по группе станет Швейцария, Сербия и Коста-Рика.

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