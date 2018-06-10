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Неймар посадил на попу защитника и забил гол-шедевр Австрии. Бразилец в зверской форме перед ЧМ

Неймар посадил на попу защитника и забил гол-шедевр Австрии. Бразилец в зверской форме перед ЧМ
Eurosport

11 мин. назад

Рвет и мечет.

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил гол в товарищеском матче со сборной Австрии, удвоив преимущество пентакампеонов.

На 63 минуте Ней получил мяч на линии штрафной, дриблингом посадил защитника австрийцев на пятую точку и отправил мяч в сетку, прокинув мяч между ног вышедшему из ворот вратарю.

  • Этот гол стал 55-м для Неймара за сборную. По количеству забитых мячей за национальную команду он догнал Ромарио.
  • На ЧМ-2018 соперниками Бразилии по группе станет Швейцария, Сербия и Коста-Рика.

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