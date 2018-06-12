«Когда ее родители ушли из дома, и ты наконец-то вошел». Батшуайи стебно отпраздновал гол Коста-Рике
С чувством юмора все ок.
Сборная Бельгии в товарищеском матче разгромила команду Коста-Рики – 4:1.
Один из мячей в ворота костариканцев положил Миши Батшуайи, после чего иронично отреагировал на свой гол в инстаграме. «Когда ее родители только-только ушли из дома, и ты наконец-то вошел внутрь», – написал страйкер, прикрепив к посту фотографию, где он празднует забитый мяч.
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- Команда Роберто Мартинеса начнет турнир матчем против сборной Панамы (18 июня).
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