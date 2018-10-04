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Энрике развесил майки Рамоса, Де Хеа и остальных – так он объявил состав Испании на Уэльс и Англию
А теперь представьте, если бы Станислав Черчесов назвал сборников, стоя в душе.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал состав на ближайшие матчи против Уэльса и Англии. Энтренадор национальной команды сделал это через развешанные футболки с фамилиями игроков.
Так мы узнали, что в заявку попали следующие парни.
Вратари: Кепа Аррисабалага, Пау Лопес и Давид де Хеа;
Защитники: Марк Бартра, Сесар Аспиликуэта, Рауль Альбиоль, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Хонни Отто, Маркос Алонсо и Хосе Гайя;
Полузащитники: Серхио Бускетс, Коке, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Дани Себальос, Родри, Марко Асенсио;
Нападающие: Пако Алькасер, Яго Аспас, Сусо, Родриго.
- В состав не попали защитники «Барселоны» Жорди Альба и Серхи Роберто, а также латераль «Реала» Дани Карвахаль.
- Испания проведет товарищеский матч с Уэльсом 11 октября и примет Англию в Лиге наций 15 октября.
Луис Энрике переоценен. Испания рухнет на дно