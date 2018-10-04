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Энрике развесил майки Рамоса, Де Хеа и остальных – так он объявил состав Испании на Уэльс и Англию

Энрике развесил майки Рамоса, Де Хеа и остальных – так он объявил состав Испании на Уэльс и Англию
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

А теперь представьте, если бы Станислав Черчесов назвал сборников, стоя в душе.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал состав на ближайшие матчи против Уэльса и Англии. Энтренадор национальной команды сделал это через развешанные футболки с фамилиями игроков.

Так мы узнали, что в заявку попали следующие парни.

Вратари: Кепа Аррисабалага, Пау Лопес и Давид де Хеа;

Защитники: Марк Бартра, Сесар Аспиликуэта, Рауль Альбиоль, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Хонни Отто, Маркос Алонсо и Хосе Гайя;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Коке, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Дани Себальос, Родри, Марко Асенсио;

Нападающие: Пако Алькасер, Яго Аспас, Сусо, Родриго.

  • В состав не попали защитники «Барселоны» Жорди Альба и Серхи Роберто, а также латераль «Реала» Дани Карвахаль.
  • Испания проведет товарищеский матч с Уэльсом 11 октября и примет Англию в Лиге наций 15 октября.

Луис Энрике переоценен. Испания рухнет на дно

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