twitter

Гениальная закрутка Хамеса и топовая комбинация с Фалькао, в которой нашлось место передаче пяткой

Гениальная закрутка Хамеса и топовая комбинация с Фалькао, в которой нашлось место передаче пяткой
Eurosport

17 мин. назад

США могут заявить о жестоком обращении со своей сборной.

Сборная Колумбии обыграла в гостевом товарищеском матче команду США со счетом 4:2, а парочка голов парней в желтом точно войдет в хит-парады недели.

Открыл счет полузащитник «Баварии» Хамес Родригес идеально закрученным в дальнюю девятку ударом.

При счете 2:2 южноамериканцы убежали в контратаку. Карлос Бакка эффектно оставил мяч пяткой Хуану Кинтеро, а тот сразу покатил на набегавшего в штрафную Радамеля Фалькао, который легко переиграл вратаря.

  • Хамес отметился в матче еще и ассистом.
  • Две голевые передачи на счету Сантьяго Ариаса.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
2 516 просмотров21 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
1 037 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться