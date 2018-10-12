Гениальная закрутка Хамеса и топовая комбинация с Фалькао, в которой нашлось место передаче пяткой
США могут заявить о жестоком обращении со своей сборной.
Сборная Колумбии обыграла в гостевом товарищеском матче команду США со счетом 4:2, а парочка голов парней в желтом точно войдет в хит-парады недели.
Открыл счет полузащитник «Баварии» Хамес Родригес идеально закрученным в дальнюю девятку ударом.
При счете 2:2 южноамериканцы убежали в контратаку. Карлос Бакка эффектно оставил мяч пяткой Хуану Кинтеро, а тот сразу покатил на набегавшего в штрафную Радамеля Фалькао, который легко переиграл вратаря.
- Хамес отметился в матче еще и ассистом.
- Две голевые передачи на счету Сантьяго Ариаса.
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