Гениальная закрутка Хамеса и топовая комбинация с Фалькао, в которой нашлось место передаче пяткой

Сборная Колумбии обыграла в гостевом товарищеском матче команду США со счетом 4:2, а парочка голов парней в желтом точно войдет в хит-парады недели.

Открыл счет полузащитник «Баварии» Хамес Родригес идеально закрученным в дальнюю девятку ударом.

При счете 2:2 южноамериканцы убежали в контратаку. Карлос Бакка эффектно оставил мяч пяткой Хуану Кинтеро, а тот сразу покатил на набегавшего в штрафную Радамеля Фалькао, который легко переиграл вратаря.

Хамес отметился в матче еще и ассистом.

Две голевые передачи на счету Сантьяго Ариаса.

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