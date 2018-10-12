В Уго Льориса вселился Нео. Иначе объяснить межгалактическую серию из 4 сэйвов не получается
Претендент на спасение года.
Голкипер сборной Франции Уго Льорис совершил фантастическую серию сэйвов в товарищеском матче против Исландии.
Кипер вытащил удар головой с линии вратарской и следом отразил три удара в упор. Правда, лавры вратарь может разделить с футболистами гостей, которые врубили режим Бесчастных и не попадали в ворота с пары метров.
- Чемпионы мира вытащили матч, сыграв вничью – 2:2. К 87-й минуте они уступали два мяча.
- В Лиге Наций у сборной Франции 4 очка после двух игр. Исландия проиграла оба матча с общим счетом 0:9.
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