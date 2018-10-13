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2 волшебных ассиста Неймара, от которых скрючило Саудовскую Аравию

2 волшебных ассиста Неймара, от которых скрючило Саудовскую Аравию
Eurosport

54 мин. назад

Товарищеская игра – легкая прогулка для бразильца.

Сборная Бразилии в товарищеском матче выиграла у сборной Саудовской Аравии – 2:0.

Первый мяч забил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус – ему ассистировал Неймар.

Второй мяч бразильцы тоже забили при помощи Неймара: звезда «ПСЖ» навесил с углового в штрафную, где расторопнее других оказался Алекс Сандро.

  • На чемпионате мира-2018 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где проиграла бельгийцам.
  • Саудовская Аравия на ЧМ-2018 не вышла из группы A, где, помимо нее, выступали Россия, Уругвай и Египет.

Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал

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