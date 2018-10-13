Other Agency
2 волшебных ассиста Неймара, от которых скрючило Саудовскую Аравию
Товарищеская игра – легкая прогулка для бразильца.
Сборная Бразилии в товарищеском матче выиграла у сборной Саудовской Аравии – 2:0.
Первый мяч забил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус – ему ассистировал Неймар.
Второй мяч бразильцы тоже забили при помощи Неймара: звезда «ПСЖ» навесил с углового в штрафную, где расторопнее других оказался Алекс Сандро.
- На чемпионате мира-2018 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где проиграла бельгийцам.
- Саудовская Аравия на ЧМ-2018 не вышла из группы A, где, помимо нее, выступали Россия, Уругвай и Египет.
Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте