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Космические сэйвы вратаря сборной Индии в матче с Китаем, от которых можно достичь нирваны
Такие эпизоды обычно заканчиваются голами.
Сборная Китая сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Индии (0:0), хотя и была максимально близка к успеху.
В одном из эпизодов индийцы не пропустили только каким-то чудом: их голкипер умудрился в суматохе и мельтешении своих и чужих игроков отвести угрозу, хотя мяч буквально метался по ленточке ворот.
- Ни сборная Китая, ни сборная Индии не выступали на чемпионате мира-2018.
- 16 октября Китай проведет товарищеский матч против Сирии. Индийцы 6 января следующего года сыграют с Таиландом в рамках Кубка Азии.
Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции
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