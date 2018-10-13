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Космические сэйвы вратаря сборной Индии в матче с Китаем, от которых можно достичь нирваны

Космические сэйвы вратаря сборной Индии в матче с Китаем, от которых можно достичь нирваны
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Такие эпизоды обычно заканчиваются голами.

Сборная Китая сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Индии (0:0), хотя и была максимально близка к успеху.

В одном из эпизодов индийцы не пропустили только каким-то чудом: их голкипер умудрился в суматохе и мельтешении своих и чужих игроков отвести угрозу, хотя мяч буквально метался по ленточке ворот.

  • Ни сборная Китая, ни сборная Индии не выступали на чемпионате мира-2018.
  • 16 октября Китай проведет товарищеский матч против Сирии. Индийцы 6 января следующего года сыграют с Таиландом в рамках Кубка Азии.

Голкипер «Башакшехира» вытащил для команды ничью инопланетным сэйвом, показав чудеса реакции

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