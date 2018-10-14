Игрок сборной Ирака прямо во время матча узнал о смерти матери. Стадион и команда его поддержали

11 октября Ирак встретился со сборной Аргентины в рамках товарищеского матча и крупно проиграл – 0:4.

Но наиболее трудно и горько этот вечер сложился для главной звезды арабской команды – 21-летнего полузащитника Башара Ресена.

На 70-й минуте игры мужчине сообщили о кончине его матери. Руководство сборной приняло лучшее решение в сложной ситуации – футболиста заменили, чтобы он мог сразу направиться в больницу. Уход Ресена с поля сопровождался овацией со стороны болельщиков обеих сборных.