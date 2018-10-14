Eurosport

Игрок сборной Ирака прямо во время матча узнал о смерти матери. Стадион и команда его поддержали

Игрок сборной Ирака прямо во время матча узнал о смерти матери. Стадион и команда его поддержали
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Сил и выдержки мужчине.

11 октября Ирак встретился со сборной Аргентины в рамках товарищеского матча и крупно проиграл – 0:4.

Но наиболее трудно и горько этот вечер сложился для главной звезды арабской команды – 21-летнего полузащитника Башара Ресена.

На 70-й минуте игры мужчине сообщили о кончине его матери. Руководство сборной приняло лучшее решение в сложной ситуации – футболиста заменили, чтобы он мог сразу направиться в больницу. Уход Ресена с поля сопровождался овацией со стороны болельщиков обеих сборных.

  • Башар выступает за «Персеполис» в Высшей лиге Ирана.
  • Сборная Ирака занимает 89-ю строчку рейтинга ФИФА.
Eurosport в Одноклассниках

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце

00:55
Популярные видео
Ставки за 300. Россия и Турция пронзят друг друга, немцы не вкрутят больше двух мячей
 946 просмотров18 ч
«При подготовке к роли он посмотрел все бои Емельяненко». Искрометные факты про драки в кино
5 702 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться