Eurosport
Игрок сборной Ирака прямо во время матча узнал о смерти матери. Стадион и команда его поддержали
Сил и выдержки мужчине.
11 октября Ирак встретился со сборной Аргентины в рамках товарищеского матча и крупно проиграл – 0:4.
Но наиболее трудно и горько этот вечер сложился для главной звезды арабской команды – 21-летнего полузащитника Башара Ресена.
На 70-й минуте игры мужчине сообщили о кончине его матери. Руководство сборной приняло лучшее решение в сложной ситуации – футболиста заменили, чтобы он мог сразу направиться в больницу. Уход Ресена с поля сопровождался овацией со стороны болельщиков обеих сборных.
- Башар выступает за «Персеполис» в Высшей лиге Ирана.
- Сборная Ирака занимает 89-ю строчку рейтинга ФИФА.
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