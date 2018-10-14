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Бесконечно крутые финты Поля Погба, от которых даже Жозе Моуринью сменит гнев на милость

Бесконечно крутые финты Погба, от которых даже Моуринью сменит гнев на милость
Eurosport

1 минуту назад

Вау!

11 октября сборная Франции сыграла с Исландией в товарищеском матче.

Теперь сборная чемпионов ЧМ-2018 готовится к следующей, более важной встрече – против Германии в рамках Лиги наций 16 октября.Пока Жозе Моуринью ненавидит французского полузащитника, а хейтеры говорят, что Погба сдулся, игрок спокойно вытворяет на тренировках такое:

  • Матч Франция – Германия стартует в 21:45 по московскому времени.
  • В последний раз Поль забивал за национальную команду во время ЧМ-2018.
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