Страйкер «Локо» Эдер меняет имидж после Евро-2016: забил за Португалию, но не победный гол

Несмотря на отпуск Роналду, Португалия лихо надругалась над Шотландией в товарищеском матче – 3:1.

Нападающий московского «Локомотива» Эдер отметился за национальную команду впервые со времен международного турнира во Франции. Помог Саншиш – молодой крутыш из «Баварии» мягко и точно исполнил штрафной, а Эдер, приложившись к мячу головой, аккуратным нырком положил его в сетку.

17 октября Португалия уже в рамках турнира Лиги наций поедет в Италию: матч нанется в 22:45 по московскому времени.

В «Локо» Эдер тоже пока никак не возьмет разгон: один гол за 13 матчей.

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