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Суперкласико надо лишить приставки «супер»: Аргентина с Бразилией сообразили всего один гол
Месси постеснялся участвовать в товарняке, Неймар – нет.
Аргентинцы с бразильцами лениво покатали мяч в товарищеском матче, и закончилось дело счетом 0:1.
Третья (Бразилия) и 11-я (Аргентина) строчки рейтинга ФИФА не заморачивались над прокачкой статистики. Единственный гол после идеального корнера от Неймара головой в сетку втиснул Миранда.
Ней чересчур усердно радовался голу, даже опустился на колени: глядя на него, можно было даже мысленно перенестись в славную атмосферу ЧМ-2018.
- Миранда с 2015 года выступает за «Интер» и в том же сезоне в последний раз забил в Серии А.
- Неймар в 2017-м перешел в «ПСЖ» и в этом сезоне отдал уже четыре голевых паса.
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