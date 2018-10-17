Other Agency

Сочный голешник датчанина в самую девятку, которому предшествовали 2 стенки

Сочный голешник датчанина в самую девятку, которому предшествовали 2 стенки
Eurosport

56 мин. назад

От такого выстрела Австрия уже не оправилась.

Сборная Дании обыграла сборную Австрии в прошедшем в Хернинге товарищеском матче – 2:0.

Счет после эффектной комбинации открыл полузащитник «Бордо» Лукас Лерагер: он дважды сыграл с партнерами в стенку, а затем мощно послал мяч в самую девятку.

  • Другой гол в прошедшем матче забил нападающий «Мидлсбро» Мартин Брэйтуэйт.
  • На чемпионате мира-2018 сборная Дании вышла в 1/8 финала, где уступила будущим финалистам хорватам в серии пенальти.
  • Сборная Австрии не выступала на чемпионате мира.

Изумительный гол Малиновского, который вывел Украину в элиту

Eurosport в телеграме

Подписывайся на нас в телеграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

01:11
Популярные видео
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
 293 просмотров2 ч
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 136 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться