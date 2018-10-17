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Сочный голешник датчанина в самую девятку, которому предшествовали 2 стенки
От такого выстрела Австрия уже не оправилась.
Сборная Дании обыграла сборную Австрии в прошедшем в Хернинге товарищеском матче – 2:0.
Счет после эффектной комбинации открыл полузащитник «Бордо» Лукас Лерагер: он дважды сыграл с партнерами в стенку, а затем мощно послал мяч в самую девятку.
- Другой гол в прошедшем матче забил нападающий «Мидлсбро» Мартин Брэйтуэйт.
- На чемпионате мира-2018 сборная Дании вышла в 1/8 финала, где уступила будущим финалистам хорватам в серии пенальти.
- Сборная Австрии не выступала на чемпионате мира.
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