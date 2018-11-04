Eurosport
The Sun: Уэйн Руни вернется в сборную Англии и проведет прощальный матч против США
Жаль, но легенда вернется всего на одну игру.
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вернется к выступлениям за сборную Англии, чтобы сыграть в товарищеском матче с командой США.
Как утверждает The Sun, главный тренер англичан Гарет Саутгейт включит 33-летнего Руни в перечень футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчу с американцами. Уэйн выйдет на игру с капитанской повязкой.
Кроме того, на матче состоится сбор средств для благотворительного фонда нападающего.
- Матч состоится 15 ноября на стадионе «Уэмбли».
- За сборную Англии Руни провел 119 матчей, в которых забил 53 мяча. Он – лучший бомбардир в истории национальной команды.
- В августе 2017 года Руни объявил о завершении карьеры в сборной.
Руни не реализовал пенальти в послематчевой серии и вместе с «Ди Си» вылетел из плей-офф MLS
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