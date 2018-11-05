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Артем Дзюба, Головин, Федор Чалов и Ахметов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией

Дзюба, Головин, Чалов и Ахметов вызваны на матчи с Германией и Швецией
Eurosport

1 час назад

Заключительное кадровое решение Черчесова в 2018 году.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на матчи с Германией и Швецией, которые пройдут 15 и 20 ноября.

На сбор национальной команды вызваны:

Вратари: Маринато ГилермеЛокомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон ШунинДинамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман НойштедтерФенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит"), Алексей ИоновРостов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис ЧерышевВаленсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

  • Россия встретится с Германией в товарищеском матче 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.
  • Со шведами команда Станислава Черчесова сыграет в рамках группового этапа Лиги наций. Этот матч пройдет 20 ноября. Обе встречи стартуют в 22:45 по московскому времени.
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