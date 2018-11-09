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Лёв вызвал на матч Германия – Россия Сане и Ройса, но вычеркнул Тер Штегена и Боатенга
Черчесову на заметку.
Тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил состав на товарищеский матч с Россией (15 ноября) и битву в Лиге наций с Голландией (19 ноября).
В команду были вызваны 24 футболиста. Приглашения не получили защитник «Баварии» Джером Боатенг и голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
«Я ожидаю, что завершим неудачный год двумя хорошими играми, – процитировала Лёва пресс-служба федерации футбола Германии. – Это хорошая возможность порадовать фанатов, потому что мы два раза сыграем перед нашими болельщиками. Мы хотим снова показать радость от игры, которая много лет отличала нас. Особенно против Голландии у нас есть неплохая возможность, чтобы это сделать».
- В октябре сборная Германии провела 168-й матч под руководством Лёва. Это рекорд.
- Лёв возглавил Бундестим в 2006 году, сменив Юргена Клинсманна.
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