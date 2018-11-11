Станислав Черчесов – Bild: «Может, Германия завидует, что у нас Путин есть, а у них – нет?»

В числе прочего Станислав Черчесов затронул актуальные темы: имидж игроков, национальные гимны и политика.

Должны ли игроки исполнять национальный гимн:

«Нет! Это должно исходить от сердца, это нельзя делать на заказ. Я сам сделал это только раз – когда пришел на праздник в фан-зону после вылета сборной из 1/4 финала ЧМ-2018. Там нас встретили сотни тысяч болельщиков».

Что Черчесов думает об имидже своих футболистов:

«Раньше меня раздражало, что они вечно сидят в смартфонах. Теперь у меня самого их два. Или татуировки – раньше для меня татуировки могли носить только преступники. Даже сейчас иногда, когда иду в командную душевую, думаю, нахожусь ли я раздевалке или тюрьме. Но, в целом, я уже привык».

Про Владимира Путина:

«Он наш лидер, и свою работу выполняет блестяще. Путин был на наших матчах во время ЧМ-2018, мы говорили по телефону время от времени. После турнира он нас в Кремль позвал. Очень сильный человек. Может, в Германии ревнуют, что у нас он есть, а у них – нет?

Владимир Путин изменил футбол в стране. Мы теперь в центре внимания, у нас есть большие стадионы и много болельщиков. На матч сборных U-21 в Нижнем Новгороде недавно пришли 38 000 болельщиков», – рассказал Станислав Черчесов в интервью Bild.

Россия в гостях сыграет товарищеский матч против Германии 15 ноября.

Битва стартует в 22:45 по Москве.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте