У сборной Англии все в порядке, раз даже вратарь Джордан Пикфорд у нее забивает мячи с углового
Идеально закрутил.
Сборная Англии готовится к домашнему товарищескому матчу против США. Он пройдет 15 ноября на «Уэмбли».
А пока на тренировочных сборах команда подходит к выставочной игре. Лучше всех к ней готов голкипер Джордан Пикфорд.
Футболист последним уходил с занятия, как вдруг подошел к мячу, стоящему у углового флага, и сильно закрутил его в сторону ворот. Удар вышел идеальным, а довольный Пикфорд с улыбкой пошел в сторону базы.
- 24-летний вратарь в этом сезоне провел за «Эвертон» 12 матчей и отстоял три сухаря.
- Вместе со сборной Англии Пикфорд дошел до полуфинала ЧМ-2018.
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