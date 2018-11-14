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У сборной Англии все в порядке, раз даже вратарь Джордан Пикфорд у нее забивает мячи с углового

У Англии все в порядке, раз даже вратарь у нее забивает мячи с углового
Eurosport

31 мин. назад

Идеально закрутил.

Сборная Англии готовится к домашнему товарищескому матчу против США. Он пройдет 15 ноября на «Уэмбли».

А пока на тренировочных сборах команда подходит к выставочной игре. Лучше всех к ней готов голкипер Джордан Пикфорд.

Футболист последним уходил с занятия, как вдруг подошел к мячу, стоящему у углового флага, и сильно закрутил его в сторону ворот. Удар вышел идеальным, а довольный Пикфорд с улыбкой пошел в сторону базы.

  • 24-летний вратарь в этом сезоне провел за «Эвертон» 12 матчей и отстоял три сухаря.
  • Вместе со сборной Англии Пикфорд дошел до полуфинала ЧМ-2018.

Пикфорд вытянул ножку и взял пенальти от «Кристал Пэлас» в стиле Игоряна

«В четвертом дивизионе еще сложнее, чем в АПЛ». Коснуться дна и вытянуть Англию в полуфинал ЧМ

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