Ари – идеальная замена Артему Дзюбе. Он сохранит в сборной России атмосферу ЧМ-2018

При обсуждении вызова Арикленеса да Силвы Феррейры в сборную России легко скатиться в бытовой расизм. Вы не вспомните ни одного громкого спора вокруг русского паспорта Фернандеса, не найдете ничего плохого в возвращении на родину предков Рауша и Нойштедтера и не думаете после голов Черышева на ЧМ-2018 о его испанском воспитании.

Но в России всех резко смущает, что в футболке, которая когда-то была цвета кремлевской стены, побегает нападающий с другим оттенком кожи. Если бы это был любой другой форвард, вопросов не возникло.

Ари, РоссияTwitter

Ари – второй снайпер чемпионата (8 голов) и лидер турнира по затраченным минутам на забитый мяч (103,2 – Дзюбе на банку нужно на два часа больше). Два года назад Черчесова донимали вопросами о Панченко, при том что тот громил нищих лузеров в ФНЛ. Теперь плохие эксперты с полузабытыми ветеранами формируют вопросы вокруг вызова крутого страйкера, имеющего такое же право играть за сборную, как Панюков, Григорьев, Бакаев или Костюков. Спорим, вы не назовете все четыре клуба, в которых играют эти резиденты топ-20 бомбардиров Премьер-лиги? Как и не заметили, что фамилия одного из них выдумана?

Ари хотел в национальную команду и публично об этом говорил с августа 2013 года. Вначале его рассматривали в связке с другим краснодарским бразильцем, женившимся на русской леди, – Жоаозиньо. Но Жо лишь оформил гражданство, воспитывает сына от местной красавицы и не заикается о вызове в сборную. Ари наоборот в каждом интервью подтверждал: это моя мечта, безумно хочу играть за Россию, очень жду вызова, Фабио/Лео/Стас, позвоните мне.

Ари, «Краснодар»From Official Website

В отличие от кейса ЦСКА и Фернандеса или Нойштедтера с Раушем и РФС бразильцу никто и ничего не обещал. От его идеи даже открещивался клуб – «Краснодар» и Сергей Галицкий дружно говорили, что это инициатива игрока, с документами помогать не будем.

При мстительных стрелах от Романа Павлюченко никто не видит в Ари замену Артему Дзюбе. У фанатов срабатывает триггер «А, это тот, кто поругался с Карпиным из-за денег, подрался с Павом и боднул Жиго?», и дальше возникают ассоциации с неуправляемым быдлом. Но это же не так – Ари в хорошем настроении отвечает за атмосферу в раздевалке.

Сборная умножит на ноль все минусы форварда и подсветит плюсы. Бразилец не поспорит ни с кем за сумму контракта и не погрызется с тренером – его проблема в том, что он не уживается с тренерами, которых видит каждый день, а с Черчесовым столкнется лишь на восьмидневных сборах.

Ари, «Краснодар»From Official Website

Зато Ари идеально заменит Дзюбу в раздевалке. Он такой же душка и интроверт, весело общается со всеми партнерами и очаровывает их в личном общении. Посмотрите на Дмитрия Тарасова: бывший муж Бузовой два года назад выступал против натурализованных в сборной, провел с Ари сезон в «Локо» и втюрился в лысого страйкера. «Поздравляю, брат», – с Тарасовым мнение за пару тренировок изменит и вся сборная.

У России не было бы успеха на ЧМ-2018 без общекомандного духа и семейной обстановки, которую создавали Черчесов и Дзюба. Тренер отвечал за строгость и настрой, форвард – за переключение мозгов и короткие передышки от накачки Стаса. Потерять дружескую атмосферу для сборной даже страшнее, чем остаться без Акинфеева, Игнашевича или Самедова – рухнет вся конструкция.

Неизвестный факт: в прошлом сезоне у игроков «Краснодара» не было командного чата в WhatsApp – места, которое сплачивает коллектив, задает темы для общих шуток и превращает коллег из манекенов в живых людей. Причина понятна – Ари был в «Локомотиве» и заводил людей в Черкизово. При возвращении на Кубань бразилец тут же завел общую переписку, добавил всех футболистов и стал админом, чтобы скидывать непристойные мемы – идеальное средство, чтобы объединить компанию мужиков.

Конечно, вызов Ари – это провал лимита на легионеров: почти 33-летний иностранец сильнее любого русского нападающего. Из-за возраста он не станет решением на годы вперед, инвайт Черчесова – реакция на его форму здесь и сейчас, а вовсе не надежда на будущее. Амбассадор усов надежды наверняка надеется на заряженность новичка – Ари пер к мечте пять лет, поэтому в игре с Германией и/или Швецией опрыскает защитников адреналином и эндорфинами.

Темнокожие игроки были в Германии и Хорватии, Чехии и Польше, и ни в одной стране это не превратилось в массовую натурализацию. Наоборот: заграничные гости либо рождались в этом государстве, либо максимально проникались его культурой.

Ари женат на русской Наташе, живет в Краснодаре, получил паспорт с двуглавым орлом, считает, что русский – это ******* [офигенно], и слушает Тимати с L’One. Нет ни одной причины, почему он не должен делить раздевалку с Ерохиным и Чаловым.

Ари: «Получить российское гражданство мне предложил Капелло»

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