Eurosport
Дзюба или Ройс? Кто зарабатывает больше: игрок сборной России или Германии
Тест, который легко провалить.
Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а Германия не вышла даже из группы. Но бундестим все равно котируется выше, а ее игроки получают намного больше. Или нет?
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- Сборная России проведет 2 матча: первый 15 ноября с Германией (товарищеский), второй – против Швеции 20 ноября.
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