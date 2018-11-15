Дзюба или Ройс? Кто зарабатывает больше: игрок сборной России или Германии

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а Германия не вышла даже из группы. Но бундестим все равно котируется выше, а ее игроки получают намного больше. Или нет?

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Сборная России проведет 2 матча: первый 15 ноября с Германией (товарищеский), второй – против Швеции 20 ноября.

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