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Дзюба или Ройс? Кто зарабатывает больше: игрок сборной России или Германии

Дзюба или Ройс? Кто зарабатывает больше: игрок сборной России или Германии
Артем Буторин

34 мин. назад

Тест, который легко провалить.

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а Германия не вышла даже из группы. Но бундестим все равно котируется выше, а ее игроки получают намного больше. Или нет?

Еще квиз про зарплатки:

Озил или Салах? Кто из игроков «Арсенала» и «Ливерпуля» зарабатывает больше

  • Сборная России проведет 2 матча: первый 15 ноября с Германией (товарищеский), второй – против Швеции 20 ноября.
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