Невероятный промах форварда сборной Польши Роберта Левандовского – его засмеет даже Антон Заболотный

Польша проиграла Чехии в товарищеском матче – 0:1.

У хозяев была куча вариантов, чтобы сравнять счет, но поляки все профукали. Самый горький эпизод выпал на долю Роберта Левандовского. Легенда сборной выскочил на пустые ворота, но с полуметра не попал в сетку.

На ЧМ-2018 Польша провалилась: проиграла Сенегалу (1:2) и Колумбии (0:3), а победила только Японию (1:0).

Чехия не попала на ЧМ в России, провалив отборочный турнир.

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