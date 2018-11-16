Eurosport

Невероятный промах форварда сборной Польши Роберта Левандовского – его засмеет даже Антон Заболотный

Невероятный промах Левандовского – его засмеет даже Заболотный
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

И великие нелепо ошибаются.

Польша проиграла Чехии в товарищеском матче – 0:1.

У хозяев была куча вариантов, чтобы сравнять счет, но поляки все профукали. Самый горький эпизод выпал на долю Роберта Левандовского. Легенда сборной выскочил на пустые ворота, но с полуметра не попал в сетку.

  • На ЧМ-2018 Польша провалилась: проиграла Сенегалу (1:2) и Колумбии (0:3), а победила только Японию (1:0).
  • Чехия не попала на ЧМ в России, провалив отборочный турнир.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальная геометрия от Трампа, разрубившая Лисовски на маленькие кусочки

01:38
Популярные видео
Снайперский удар О’Салливана. Будто вы ждали от него чего-то другого
1 866 просмотров5 ч
Сделай поменьше яркость экрана – эти голы Руни в MLS ослепительны
1 530 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться