Германия отлупила Россию. С вами что-то не так, если вы расстроились

Есть один очень простой тест на то, адекватно вы смотрите футбол или подвержены влиянию толпы и медиа. Если вы проснулись пятничным утром, зашли на Eurosport.ru, увидели новость про 0:3 от Германии и невероятно расстроились – поздравляем, вы не прошли.

Сборная России не проигрывала два месяца, местами показывала отличную игру, местами тонула в чужой защите и не создавала ничего сама, но точно не подпрыгнула до Германии за это время. А при всех внутренних и внешних трудностях бундестим и Йоахим Лёв еще не опустились на уровень русской команды. Да, при отсутствии внятной тренерской мысли иногда можно сдержать топовую систему (см.: матч 1/8 финала с Испанией Йерро), но это точно не вариант Лёва.

Йоги после победного 2014-го лишился в сборной верного напарника Ханс-Дитера Флика, но не потерял веру в современный футбол в эпоху кризиса национальных команд. Поэтому даже с кучей молодых парней в ростере у Германии не было никаких проблем с индивидуально средними футболистами из России.

Это очень здорово, что Черчесов втащил русских на вершину Лиги наций (с этим форматом даже 7 очков в трех матчах еще не пускают тебя дальше) и отлупил Чехию в самом слабом матче в их истории, но для того чтобы в неоптимальном составе держаться против бундестим, нужны совершенно другие ресурсы.

Наложите заявки двух команд друг на друга, и вы увидите, насколько Германия сильнее – сомневаться в ее превосходстве было нельзя еще до стартового свистка. В запасе немцев Мюллер противопоставляется Заболотному, Ройс – Антону Миранчуку, Горецка – Камболову, а Хуммельс – Семенову. Шанс России оставался в неготовности германских фрешменов или в недооценке себя соперником. Но первое не сработало к 40-й минуте, а второе исключалось фактом последних результатов, по которым Черчесов был четвертьфиналистом ЧМ, а Лёв превратился в неудачника с четырьмя поражениями в шести последних официальных матчах.

Станислав Черчесов (Россия), Йоахим Лёв (Германия)Getty Images

На сегодня 3:0 – это факт и более-менее объективная оценка нынешней ситуации. Россия без Головина, Фернандеса, Черышева и особенно Дзюбы не присядет на три мяча от немцев лишь в одном случае – если Германия выдаст худший матч в жизни, но здраво ожидать такой исход или закладываться на него, конечно, невозможно.

Команде Черчесова сильно не хватало сыгранности. Если у Джикии с Нойштедтером все понемногу, но складывалось, то вернувшийся в обойму спустя четыре года (а в состав и вовсе пять лет) Кирилл Набабкин заметно нервничал и стрелял по угловым в моментах, когда можно спокойно сохранять мяч в игре.

Тренер максимально смягчил адаптацию Ари в национальной команде, выпустив с ним Газинского и Миранчука, которые выступали с бразильцем в «Краснодаре» и «Локомотиве», но это не слишком помогло форварду-новичку. В этом дерзкий легионер был даже сильнее более забивного Чалова – под Федором не было бы ни Фернандеса, ни Влашича, ни Ахметова, ни Облякова, и он в силу возраста бегал бы между Рюдигером и Зюле с максимально выпученными глазами.

Ари (Россия), Антонио Рюдигер (Германия)Getty Images

Плюс усталость, которая сильно подкосила полузащитников – ближе к часу игры языки Ерохина и Кузяева были не столько у них на плечах, сколько задевали первые ряды «Ред Булл Арены» и мешали зрителям. При таких обстоятельствах нужно молиться, чтобы неудобные шведы спустя пять дней не взвинтили темп и не загоняли игроков средней линии России до смерти.

Не нужно было обольщаться победами над Турцией и разгромом раскладной Чехии – это хорошие, но не топ-соперники, по которым нужно оценивать собственную мощь. Факапы Черчесова до ЧМ-2018 и проигрыши всем подряд установили сильнейшую амплитуду для зрительских ожиданий. После серости с Ираном и Катаром даже победа над турками воспринимается как невероятный успех, но никак не говорит о том, что Россия готова к игре на равных с чемпионом мира-2014.

Задача Станислава проста – пройти последние матчи в году с минимальными потерями. Все задачи почти решены, осталось лишь не проиграть Швеции, чтобы не скрежетать зубами от потери первого места в группе Лиги наций. Он все равно завершит 2018-й королем, как и вся сборная – никакой фейл не заглушит эмоции от победы над Испанией и серией пенальти с Хорватией.

Россия уже сделала многое – не провалилась после самого сочного триумфа в истории, как Дания в 1994-м, Греция в 2006-м или «Челси» в 2012-м. Нужно лишь не оборачиваться на тех, кто не понимает, где Германия, а где Черчесов.

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