Немецкие фанаты забросали защитника России Константина Рауша бумажками

Германия прихлопнула Россию в товарищеском матче – 3:0.

В стартовом составе у Станислава Черчесова вышел Константин Рауш. В конце первого тайма уже при крупном счете в пользу немцев защитник подавал угловой с правого фланга. Но в этот момент в Рауша полетели бумажки, свернутые в комки разного объема.

Такое количество бумаги оказалось на стадионе «Ред Булл Арена» благодаря предматчевому шоу.

Константин Рауш, выросший в Германии и выступавший большую часть в карьеры в Бундеслиге, принял российское гражданство, но на чемпионат мира так и не попал.

В матче против Германии Рауш провел 74 минуты, уступив место Федору Кудряшову.

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