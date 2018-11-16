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Немецкие фанаты забросали защитника России Константина Рауша бумажками

Немецкие фанаты забросали Рауша бумажками
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Эх, европейцы.

Германия прихлопнула Россию в товарищеском матче – 3:0.

В стартовом составе у Станислава Черчесова вышел Константин Рауш. В конце первого тайма уже при крупном счете в пользу немцев защитник подавал угловой с правого фланга. Но в этот момент в Рауша полетели бумажки, свернутые в комки разного объема.

Такое количество бумаги оказалось на стадионе «Ред Булл Арена» благодаря предматчевому шоу.

  • Константин Рауш, выросший в Германии и выступавший большую часть в карьеры в Бундеслиге, принял российское гражданство, но на чемпионат мира так и не попал.
  • В матче против Германии Рауш провел 74 минуты, уступив место Федору Кудряшову.
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