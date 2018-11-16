Великий, великий гол игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда американцам

В товарищеском матче Англия разбила США – 3:0.

Полузащитник англичан Джесси Лингард эффектно открыл счет на 26-й минуте. Деле Алли прошел по левому флангу, отдал мяч на угол штрафной Лингарду. Никто не ждал, что игрок «МЮ» пробьет в ту же секунду. А он пробил.

Следующий гол англичане забили всего через минуту – постарался Трент Александр-Арнольд. Третий гол выписал Каллум Уилсон на 77-й минуте.

Каллум Уилсон – первый футболист в истории «Борнмута», забивший за Англию.

Сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира. США не пробились в финальную часть.

Следи за нами в твиттере и узнавай главные новости первым