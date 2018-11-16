Eurosport
Великий, великий гол игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда американцам
Показал, чем отличается футбол от соккера.
В товарищеском матче Англия разбила США – 3:0.
Полузащитник англичан Джесси Лингард эффектно открыл счет на 26-й минуте. Деле Алли прошел по левому флангу, отдал мяч на угол штрафной Лингарду. Никто не ждал, что игрок «МЮ» пробьет в ту же секунду. А он пробил.
- Следующий гол англичане забили всего через минуту – постарался Трент Александр-Арнольд. Третий гол выписал Каллум Уилсон на 77-й минуте.
- Каллум Уилсон – первый футболист в истории «Борнмута», забивший за Англию.
- Сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира. США не пробились в финальную часть.
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