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Великий, великий гол игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда американцам

Великий, великий гол Лингарда американцам
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Показал, чем отличается футбол от соккера.

В товарищеском матче Англия разбила США – 3:0.

Полузащитник англичан Джесси Лингард эффектно открыл счет на 26-й минуте. Деле Алли прошел по левому флангу, отдал мяч на угол штрафной Лингарду. Никто не ждал, что игрок «МЮ» пробьет в ту же секунду. А он пробил.

  • Следующий гол англичане забили всего через минуту – постарался Трент Александр-Арнольд. Третий гол выписал Каллум Уилсон на 77-й минуте.
  • Каллум Уилсон – первый футболист в истории «Борнмута», забивший за Англию.
  • Сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира. США не пробились в финальную часть.
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