Eurosport
Удары Лероя Сане, Никласа Зюле и Сержа Гнабри из Германии, вернувшие Россию в реальность
Результаты на ЧМ-2018 в этом матче – не показатель силы.
В товарищеском матче Германия разбила Россию – 3:0.
С первых минут у Германии, игравшей полурезевраным составом, было серьезное преимущество по подходам и ударам. Первый гол уже на восьмой минуте забил Лерой Сане, расстреляв ворота Андрея Лунева из центра штрафной.
Второй мяч на 25-й минуте оформил Никлас Зюле. После подачи углового мяч отскочил защитнику Германии, а защитники России отскочили в космос. Зюле спокойно вложил мяч в сетку без помех.
Гол 3 забил Серж Гнабри. Хаверц выдержал давление Газинского, отдал передачу к штрафной на Гнабри, Серж вышел один на один и расстрелял Лунева.
- Последний раз Россия играла с Германией в отборочном турнире к ЧМ-2010 – проиграла оба раза (1:2, 0:1).
- 20 ноября Россия сыграет с Швецией в последнем матче Лиги наций.
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