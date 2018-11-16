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Удары Лероя Сане, Никласа Зюле и Сержа Гнабри из Германии, вернувшие Россию в реальность

Удары Сане, Зюле и Гнабри, вернувшие Россию в реальность
Eurosport

33 мин. назад

Результаты на ЧМ-2018 в этом матче – не показатель силы.

В товарищеском матче Германия разбила Россию – 3:0.

С первых минут у Германии, игравшей полурезевраным составом, было серьезное преимущество по подходам и ударам. Первый гол уже на восьмой минуте забил Лерой Сане, расстреляв ворота Андрея Лунева из центра штрафной.

Второй мяч на 25-й минуте оформил Никлас Зюле. После подачи углового мяч отскочил защитнику Германии, а защитники России отскочили в космос. Зюле спокойно вложил мяч в сетку без помех.

Гол 3 забил Серж Гнабри. Хаверц выдержал давление Газинского, отдал передачу к штрафной на Гнабри, Серж вышел один на один и расстрелял Лунева.

  • Последний раз Россия играла с Германией в отборочном турнире к ЧМ-2010 – проиграла оба раза (1:2, 0:1).
  • 20 ноября Россия сыграет с Швецией в последнем матче Лиги наций.
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