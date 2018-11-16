Зе Луиш филигранно просвистел гимн России. Станислав Черчесов жалеет, что тот заигран за Кабо-Верде

Форвард красно-белых Зе Луиш мог бы претендовать на попадание в сборную России, если бы правила ФИФА и УЕФА были чуть-чуть другими.

Нападающий «Спартака» филигранно насвистел гимн России и выложил видео в сторис.

Зе Луиш просвистел свой шанс – он уже заигран за Кабо-Верде.

За 3,5 сезона в «Спартаке» Зе Луиш забил 20 голов в РПЛ и сделал 19 ассистов.

Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче – 0:3 – и сыграет с Швецией в Лиге наций 20 ноября. Игра с немцами стала первой для натурализованного бразильца Ари.

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