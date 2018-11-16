Eurosport
Зе Луиш филигранно просвистел гимн России. Станислав Черчесов жалеет, что тот заигран за Кабо-Верде
Нападающий «Спартака» идеально вписался бы в пару к Ари.
Форвард красно-белых Зе Луиш мог бы претендовать на попадание в сборную России, если бы правила ФИФА и УЕФА были чуть-чуть другими.
Нападающий «Спартака» филигранно насвистел гимн России и выложил видео в сторис.
- Зе Луиш просвистел свой шанс – он уже заигран за Кабо-Верде.
- За 3,5 сезона в «Спартаке» Зе Луиш забил 20 голов в РПЛ и сделал 19 ассистов.
- Сборная России проиграла Германии в товарищеском матче – 0:3 – и сыграет с Швецией в Лиге наций 20 ноября. Игра с немцами стала первой для натурализованного бразильца Ари.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте