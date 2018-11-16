Черчесов – о выбежавшем на поле русском фанате: «Надеюсь, он не предложил Нойеру руку и сердце»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат товарищеского матча с немцами (0:3).

«Мы не были готовы к темпу сборной Германии, который они показали с первых минут игры. Скорости, которые нам предложили в стартовом отрезке, загнали нас в тупик, поэтому чемпионы мира – сборная Германии, а не мы.

Если вы думаете, что [в перерыве] я кричал, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло.

Как прокомментирую поведение болельщика с русским флагом, который выбежал на поле и упал на колени перед Нойером? Женщины могут вопросом ввести мужчину в заблуждение. Это вам идеально удалось. Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы этот вопрос не задали. Я не знаю, перед кем он упал на колени. Надеюсь, что он не предложил ему руку и сердце», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Сборная России впервые уступила после ЧМ-2018, прервав беспроигрышную серию из четырех матчей.

20 ноября Россия сыграет с Швецией в Лиге наций: ничьей хватит, чтобы занять первое место в группе.

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