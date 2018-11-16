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Джордан Пикфорд к товарняку разобрал пенальтистов США и выписал их на бутылке

Пикфорд к товарняку разобрал пенальтистов США и выписал их на бутылке
Eurosport

53 мин. назад

Подготовка на грани паранойи.

Джордана Пикфорда считают лучшим английским вратарем на сегодня, и кипер всеми силами оправдывает доверие.

Во время товарищеского матча Англии и США фотографы заметили, что на бутылке с водой, из которой пил Пикфорд, что-то написано. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это возможные пенальтисты американцев и предположительные направления их ударов.

  • Сборная США проиграла в Англии – 0:3. Пикфорду не пришлось проверять исследование пенальтистов на практике.
  • Матч против Америки стал прощальным для Уэйна Руни в качестве игрока сборной Англии.
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