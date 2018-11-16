Иностранцы в сборной – это круто. Натурализованные бразильцы лучше молодых русских

«Мне сложно описать чувства. Я реализовал мечту детства», – сказал Ари после вызова в сборную. Люди тут же начали цепляться к словам: ну, конечно, бразилец мечтал играть за Россию. Абсолютно бестактная и глупая реакция. Европейские пижоны лениво рассуждают, о том, что международный футбол испортился. Но в Южной Америке до сих пор живет культ национального флага: каждый латинский футболист мечтает играть за сборную с тех пор, как сменил памперсы на горшок.

Ари, РоссияTwitter

Злиться на натурализованных игроков в России могут либо старики, воспитанные на советской пропаганде, либо необразованные невежды. Первые, потому что они на все злятся – такая их природа. Вторые, потому что не знают, что Россия с древних времен подпитывалась умами со всего мира: Древнерусское государство вообще-то основал норвежский викинг Рюрик, а одна из величайших императриц в мире – Екатерина II – вовсе немецкая княжна. Происхождение никак не помешало им войти в историю России.

Так что тройка бразильцев в команде либо несет с собой позитив, либо демонстрирует то, в чем можно прибавлять.

Натурализация игроков показывает, что Россия все же открыта к остальному миру. Как бы политиканы не создавали атмосферу осады, адекватных людей все равно больше. Россия такая же европейская страна, как и все остальные. За Германию играют игроки с турецкими корнями, за Францию – с африканскими. Легендами Португалии стали бразильцы Деку и Пепе. Даже за всесильную Испанию играет бразилец Диего Коста. Натурализация приносит результат. России результат тоже важен – гораздо сильнее, чем бесполезный консерватизм.

Диего Коста в матче Испания – НидерландыImago

Противники вызова в сборную обрусевших бразильцев выдают один пыльный довод: лучше бы пригласили молодых, чтобы набирались опыта. Но выступление за национальную команду – это привилегия, которая приходит за счет качественной игры за клуб.

Никто не объяснит, как в сборной оказался Заболотный. В том числе сам Заболотный: в девяти матчах чемпионата России Антон забил ноль мячей. Другой легендарный форвард Александр Прудников в девяти матчах за «Спартак Юрмала» забил четыре мяча. Но его в сборной нет, хотя Александр установил личный голевой рекорд – раньше четыре забивал только за 12 матчей. Логически Заболотный уже проиграл конкуренцию за место в сборной, но его все равно вызывают – результат тоже никакой.

А за что вызывать молодых – за цифру в русском паспорте? В чем тогда отличие от лимита на легионеров, когда русским игрокам не нужно бороться за попадание в состав. Зачем плодить заболотных?

Сразу три бразильца в сборной России отлично демонстрируют, насколько лимит бесполезная штука: иностранцам запрещали играть за клубы, чтобы русские набирались опыта для сборной. Не помогло. Тогда иностранцы сделали паспорта и попадают в сборную сами.

Антон ЗаболотныйGetty Images

У Черчесова есть три форварда: двое сломались, третий сел в тюрьму. Смешно, но плакать хочется: насколько же остальные плохи, если вместо них тренеры предпочитают 33-летнего бразильца. А на замену ему выходит Заболотный.

Но тут есть и обратная сторона. Слово кризис в китайском языке состоит из двух иероглифов, которые обозначают опасность и возможность. В матче с Германией на поле так и не вышел Федор Чалов. В ЦСКА 20-летний нападающий раскрылся, потому что в кризис конкуренция оказалась очень ровной: чтобы сверкнуть среди остальных ноунеймов хватило небольшого шага вперед. Это и есть прогресс.

То же самое в сборной. Титульное поколение игроков нулевых-десятых ушло на пенсию. Бразильцы в сборной демонстрируют, что рынок свободен, и почти у любого русского игрока есть шанс попасть в команду, если он немного напряжется и прокачается хотя бы до уровня старичка Ари.

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