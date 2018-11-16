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Станислав Черчесов установил антирекорд по поражениям во главе сборной России

Черчесов установил антирекорд по поражениям во главе сборной России
Eurosport

12 мин. назад

Все равно космос.

Россия проиграла Германии в товарищеском матче – 0:3.

Это поражение для Черчесова стало 11-м во главе сборной. Всего Станислав руководил командой в 30 матчах. Это антирекорд за 28 лет существования сборной России. До поражения от немцев Черчесов делил антирекорд с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым (по 10 поражений).

По проценту поражений к количеству матчей Черчесов идет на третьем месте: хуже дела обстояли у Леонида Слуцкого (пять поражений в 13 матчах), Александра Бородюка (одно поражение в двух матчах) и Анатолия Бышовца (шесть из шести).

  • В матче против Германии за Россию дебютировал натурализованный бразилец Ари из «Краснодара».
  • 20 ноября Россия сыграет против Швеции. Команде Черчесова хватит ничьей, чтобы выиграть группу в Лиге наций.
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