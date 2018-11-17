Эдинсон Кавани заехал Неймару по ногам и пробудил в бразильце флэшбеки по ЧМ-2018
Отвел душу на одноклубнике.
Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Уругвая в одном из стыков сошлись одноклубники из «ПСЖ» – Эдинсон Кавани и Неймар.
Уругваец, видимо, припомнил натянутые отношения после прихода бразильца в парижский клуб, поэтому прописал Нею по ногам, за что мгновенно получил желтую карточку. Впрочем, повтор сзади наводит на мысли, не приукрасил ли капитан «селесао» свои мучения.
- Неймар отличился с пенальти, и этот гол в итоге стал единственным в матче.
- Кавани – рекордсмен «Пари Сен-Жермен» по голам за французский клуб.
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