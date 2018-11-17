Twitter

Эдинсон Кавани заехал Неймару по ногам и пробудил в бразильце флэшбеки по ЧМ-2018

Кавани заехал Неймару по ногам и пробудил в бразильце флэшбеки по ЧМ-2018
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Отвел душу на одноклубнике.

Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Уругвая в одном из стыков сошлись одноклубники из «ПСЖ» – Эдинсон Кавани и Неймар.

Уругваец, видимо, припомнил натянутые отношения после прихода бразильца в парижский клуб, поэтому прописал Нею по ногам, за что мгновенно получил желтую карточку. Впрочем, повтор сзади наводит на мысли, не приукрасил ли капитан «селесао» свои мучения.

  • Неймар отличился с пенальти, и этот гол в итоге стал единственным в матче.
  • Кавани – рекордсмен «Пари Сен-Жермен» по голам за французский клуб.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - О’Салливан уверенно закрыл Гилберта и обеспечил себе полуфинал против Селби

02:45
Популярные видео
Величественный прокат Загитовой на Гран-при Москвы, который поставил точку в споре: Женя или Алина
5 872 просмотров12 ч
Вратарь сборной Камеруна исполнила Нойера, но промазала по мячу и воткнула ногу в пузико соперницы
2 486 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться