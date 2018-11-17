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Лукас Торрейра мастерски лишил мяч Неймара, а следом ограбил и Роберто Фирмино

Торрейра мастерски лишил мяч Неймара, а следом ограбил и Фирмино
Eurosport

25 мин. назад

Уругвайский разбойник.

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра показал отличный скилл в отборе в товарищеском матче против сборной Бразилии.

Опорник сначала снял мяч с ноги Неймара, который уже готовился бить в 15 метрах от ворот. Капитан «селесао» так удивился, что забыл упасть, хотя игра шла в штрафной. Торрейра спустя несколько секунд повторил тот же трюк с Роберто Фирмино.

  • Но подвиги Торрейры не помогли Уругваю: Неймар забил с пенальти, и пентакампеоны выиграли со счетом 1:0.
  • 22-летний уругваец сыграл уже 12 матчей за сборную.
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