Лукас Торрейра мастерски лишил мяч Неймара, а следом ограбил и Роберто Фирмино

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра показал отличный скилл в отборе в товарищеском матче против сборной Бразилии.

Опорник сначала снял мяч с ноги Неймара, который уже готовился бить в 15 метрах от ворот. Капитан «селесао» так удивился, что забыл упасть, хотя игра шла в штрафной. Торрейра спустя несколько секунд повторил тот же трюк с Роберто Фирмино.

Но подвиги Торрейры не помогли Уругваю: Неймар забил с пенальти, и пентакампеоны выиграли со счетом 1:0.

22-летний уругваец сыграл уже 12 матчей за сборную.

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