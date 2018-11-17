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Космический сэйв голкипера сборной Австралии, которому подвластно управление гравитацией

Космический сэйв голкипера сборной Австралии, которому подвластно управление гравитацией
Eurosport

42 мин. назад

Иначе это не объяснить.

Вратарь сборной Австралии Мэттью Райан выдал крутейший сэйв в товарищеском матче против Южной Кореи.

При счете 0:1 на 70-й минуте он вытащил мяч из дальнего угла после идеального по силе и точности удара со штрафного.

  • Старания Райана не прошли даром, уже в добавленное время Массимо Луонго сравнял счет – 1:1.
  • Мэттью играет за главную команду с 2012 года и уже провел 47 матчей. 15 раз 26-летний голкипер отстоял на ноль.
  • В июле 2017 года Райан перешел в «Брайтон» за 6 миллионов евро.
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