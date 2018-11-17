Космический сэйв голкипера сборной Австралии, которому подвластно управление гравитацией
Иначе это не объяснить.
Вратарь сборной Австралии Мэттью Райан выдал крутейший сэйв в товарищеском матче против Южной Кореи.
При счете 0:1 на 70-й минуте он вытащил мяч из дальнего угла после идеального по силе и точности удара со штрафного.
- Старания Райана не прошли даром, уже в добавленное время Массимо Луонго сравнял счет – 1:1.
- Мэттью играет за главную команду с 2012 года и уже провел 47 матчей. 15 раз 26-летний голкипер отстоял на ноль.
- В июле 2017 года Райан перешел в «Брайтон» за 6 миллионов евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте