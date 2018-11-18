Киперы из стран третьего мира устроили перестрелку – один пропустил от другого от самых ворот

В товарищеском матче между сборными Иордании и Индии случился отличный гол, которого могло и не быть, если бы не голкиперы.

На 25-й минуте вратарь индийцев Гурприт Сингх Сандху сильно запустил мяч к чужой штрафной. Кипер сборной Иордании Амер Шафи поймал эту передачу и пульнул в ответ.

Мяч после удара Шафи не долетел до форварда, отскочил от газона и поскакал по дуге за спину чужому голкиперу. Сандху достал его лишь кончиками пальцев, но не предотвратил гол.

Благодаря банке от вратаря Иордания выиграла у Индии – 2:1.

Товарищеский матч чуть не отменили из-за наводнения в Иордании, но из-за плотного графика сборной все же провели.

Вратарь потащил классный удар, но лишь для того, чтобы через минуту пропустить нереальную годноту

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