Товарищеская встреча Испания – Босния и Герцеговина завершилась со счетом 1:0 в пользу «фурии роха».

Очень вовремя форвард сборной Испании и «Челси» Альваро Мората обратился к услугам психотерапевта – сложно представить, как иначе можно быстро пережить промах с двух метров.

Сперва к вратарю прорывался Марко Асенсио, но пробил низом так, что кипер сложился и отразил удар, и мяч отрикошетил к ногам Мораты в самой удобной позиции. 26-летний испанец запутался в ногах и выдал любительский пыр куда-то совсем в сторону. Лицо Асенсио в конце эпизода суммирует эмоции испанцев.

Последним крупным событием для Мораты как футболиста национальной сборной был отбор на ЧМ-2018.

В АПЛ у Альваро дела получше: 5 мячей после 11 игр.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме