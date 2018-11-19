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Жуткий промах форварда сборной Испании Альваро Мораты, от которого он оправится только у психолога

Жуткий промах Мораты, от которого он оправится только у психолога
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Во дворе таких сразу отправляли на банку.

Товарищеская встреча Испания – Босния и Герцеговина завершилась со счетом 1:0 в пользу «фурии роха».

Очень вовремя форвард сборной Испании и «Челси» Альваро Мората обратился к услугам психотерапевта – сложно представить, как иначе можно быстро пережить промах с двух метров.

Сперва к вратарю прорывался Марко Асенсио, но пробил низом так, что кипер сложился и отразил удар, и мяч отрикошетил к ногам Мораты в самой удобной позиции. 26-летний испанец запутался в ногах и выдал любительский пыр куда-то совсем в сторону. Лицо Асенсио в конце эпизода суммирует эмоции испанцев.

  • Последним крупным событием для Мораты как футболиста национальной сборной был отбор на ЧМ-2018.
  • В АПЛ у Альваро дела получше: 5 мячей после 11 игр.
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