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Жуткий промах форварда сборной Испании Альваро Мораты, от которого он оправится только у психолога
Во дворе таких сразу отправляли на банку.
Товарищеская встреча Испания – Босния и Герцеговина завершилась со счетом 1:0 в пользу «фурии роха».
Очень вовремя форвард сборной Испании и «Челси» Альваро Мората обратился к услугам психотерапевта – сложно представить, как иначе можно быстро пережить промах с двух метров.
Сперва к вратарю прорывался Марко Асенсио, но пробил низом так, что кипер сложился и отразил удар, и мяч отрикошетил к ногам Мораты в самой удобной позиции. 26-летний испанец запутался в ногах и выдал любительский пыр куда-то совсем в сторону. Лицо Асенсио в конце эпизода суммирует эмоции испанцев.
- Последним крупным событием для Мораты как футболиста национальной сборной был отбор на ЧМ-2018.
- В АПЛ у Альваро дела получше: 5 мячей после 11 игр.
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