Ничего необычного, просто Катар и Исландия обменялись филигранными штрафными

Сборные Катара и Исландии обменялись шикарными голами во время товарищеского матча.

На третьей минуте Хасан Халид решился на удар со штрафного почти от боковой линии. Мяч по плассирующей траектории залетел в дальний угол.

Ответочка прилетела через 26 минут: Скуласон с 25 метров и тоже со штрафного пробил в штангу, от которой мяч отскочил в ногу киперу катарцев и влетел в сетку.

После первого тайма на табло равенство – 1:1.

Последний раз Исландия выиграла почти год назад: в январе 2018 года у Индонезии.

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