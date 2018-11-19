Ничего необычного, просто Катар и Исландия обменялись филигранными штрафными
Но листать дальше все же не следует.
Сборные Катара и Исландии обменялись шикарными голами во время товарищеского матча.
На третьей минуте Хасан Халид решился на удар со штрафного почти от боковой линии. Мяч по плассирующей траектории залетел в дальний угол.
Ответочка прилетела через 26 минут: Скуласон с 25 метров и тоже со штрафного пробил в штангу, от которой мяч отскочил в ногу киперу катарцев и влетел в сетку.
- После первого тайма на табло равенство – 1:1.
- Последний раз Исландия выиграла почти год назад: в январе 2018 года у Индонезии.
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