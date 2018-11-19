Twitter

Ничего необычного, просто Катар и Исландия обменялись филигранными штрафными

Ничего необычного, просто Катар и Исландия обменялись филигранными штрафными
Eurosport

55 мин. назад

Но листать дальше все же не следует.

Сборные Катара и Исландии обменялись шикарными голами во время товарищеского матча.

На третьей минуте Хасан Халид решился на удар со штрафного почти от боковой линии. Мяч по плассирующей траектории залетел в дальний угол.

Ответочка прилетела через 26 минут: Скуласон с 25 метров и тоже со штрафного пробил в штангу, от которой мяч отскочил в ногу киперу катарцев и влетел в сетку.

  • После первого тайма на табло равенство – 1:1.
  • Последний раз Исландия выиграла почти год назад: в январе 2018 года у Индонезии.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Товарищеские матчи

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

01:02
Популярные видео
Ронни завел зрителей клиренсом и забил сложнейший розовый, словно он на тренировке
3 576 просмотров8 ч
Элитная перестрелка «Анахайма» и «Колорадо», которая завершилась эффектным выстрелом в овертайме
 355 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться