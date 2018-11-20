Getty Images
Гризманн: «Дешам заслужил уважение. Но Зидан – лучший вариант для сборной Франции»
Мнение одного из лидеров национальной команды необходимо учитывать.
Интересно, что думает об этом остальной состав.
«Не знаю, насколько долго Дешам планирует оставаться главным тренером национальной сборной. Он заслужил то уважение, которым располагает, и продержится в этой должности столько, сколько ему захочется. Но я думаю, что Зинедин Зидан – лучший из доступных вариантов для сборной Франции», – цитирует Football Espana интервью Гризманна ESPN.
- Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и в 2018-м привел к победе на ЧМ.
- Зидан трижды побеждал с мадридским «Реалом» в ЛЧ, дважды – в Суперкубке УЕФА и по одному разу – в Кубке Испании и в национальном чемпионате.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте