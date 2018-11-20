Гризманн: «Дешам заслужил уважение. Но Зидан – лучший вариант для сборной Франции»

Интересно, что думает об этом остальной состав.

«Не знаю, насколько долго Дешам планирует оставаться главным тренером национальной сборной. Он заслужил то уважение, которым располагает, и продержится в этой должности столько, сколько ему захочется. Но я думаю, что Зинедин Зидан – лучший из доступных вариантов для сборной Франции», – цитирует Football Espana интервью Гризманна ESPN.

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и в 2018-м привел к победе на ЧМ.

Зидан трижды побеждал с мадридским «Реалом» в ЛЧ, дважды – в Суперкубке УЕФА и по одному разу – в Кубке Испании и в национальном чемпионате.

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