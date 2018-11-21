Полет Мбаппе над кипером Уругвая, который завершился жесткой посадкой и травмой Килиана

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму в товарищеском матче с Уругваем.

На 36-й минуте форвард вышел под углом на рандеву с вратарем и, обыгрывая его, неудачно упал на плечо, после чего ему пришлось уйти с поля. Вместо него вышел Товен. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны.

В девяти матчах Лиги 1-2018/19 Килиан забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.

За сборную он сыграл 27 матчей, в которых отличился 10 раз.

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