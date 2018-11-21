У «ПСЖ» проблемы – кроме Килиана Мбаппе травмировался и Неймар. Игра ЛЧ с «Ливерпулем» через 7 дней

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Камеруна.

Ней вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и повредился уже на шестой минуте. Он полетел с дриблингом с левого фланга, срезал угол и ударил по воротам из-за штрафной. Во время выстрела бразилец, видимо, травмировал паховые мышцы, скривился от боли и показал тренерскому штабу, что не продолжит игру.

На восьмой минуте вместо Неймара вышел вингер «Эвертона» Ришарлисон, который забил единственный мяч в матче – 1:0, Бразилия победила в Милтон-Кейнсе.

Проблема «ПСЖ» еще и в том, что в контрольном матче против Уругвая травму плеча получил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Степень повреждения и сроки восстановления Мбаппе и Неймара не уточняются.

28 ноября у парижского клуба важный матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У французов 5 очков после четырех игр, у мерсисайдцев и «Наполи» – 6.

Полет Мбаппе над кипером Уругвая, который завершился жесткой посадкой и травмой Килиана

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