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«С опытными игроками не было такой дружбы». Икарди намекнул на вину Лео Месси в проблемах Аргентины

«С опытными игроками не было такой дружбы». Икарди намекнул на вину Месси в проблемах Аргентины
Eurosport

7 мин. назад

Пошел против бога.

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал дебютный забитый мяч за национальную команду. Это произошло в товарищеском матче против Мексики.

«Гол – это то, чего я ждал, и, к счастью, он случился. Я очень счастлив, мы много говорили об этом. Для форварда ужасно не забивать, и я надеюсь, продолжу в том же духе, – сказал Икарди.

Нам было комфортно друг с другом, что-то действительно хорошее случилось в сборной. Я был в команде в прошлом цикле, и в ней не было столько духа и дружбы. Надеюсь, эта атмосфера сохранится. Когда я только появился, то не чувствовал этого. А теперь чувствую.

У нас молодой состав, а раньше с опытными футболистами этого не было. Теперь мы начинаем заново и хотим произвести хорошее впечатление на тренерский штаб и партнеров по сборной. Это плюс – мы все хотим лучшего.

Лео – лучший в мире, вся команда хочет, чтобы он вернулся. Чтобы у нас был такой игрок, как Месси. Надеемся, он будет с нами в новом году и попадет в состав перед Кубком Америки», – цитирует Мауро Goal.com со ссылкой на аргентинский телеканал TyC Sports.

  • 25-летний Икарди провел лишь восьмой матч за «альбиселесте», Аргентина выиграла у Мексики со счетом 2:0.
  • Различные тренеры сборной не вызывали Мауро. Вероятной версией медиа называли недовольство Лионеля Месси тем, что Икарди увел девушку Ванду Нару у бывшего партнера Макси Лопеса.

Месси нужен напарник. Кто круче: Игуаин, Икарди или Агуэро

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