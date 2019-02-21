Казахстан
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    16:00
    21.02.19
    Молдавия
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      Казахстан - Молдавия
      Товарищеские матчи - 21 февраля 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Казахстан – Молдавия на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Михал Билек или Александр Спиридон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Казахстан и Молдавия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Казахстан и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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