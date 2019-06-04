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- 2-ой тайм
- МачадоGondola78'
- ОспинаМонтеро77'
- ВаргасФахардо67'
- МартинесРодригес65'
- АрьясМедина60'
- ДэвисGalvan56'
- ТорресБлэкмэн56'
- Перерыв
- КуперSánchez45'
- ФалькаоСапата45'
- КуадрадоЛерма45'
- БлэкбернПиментель45'
- МуриэльДиас45'
- 1-ый тайм
- Фалькао (P)44'
- Муриэль38'
- Тесильо6'
Перед матчем
Онлайн
Колумбия - Панама
Товарищеские матчи - 4 июня 2019
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Колумбия – Панама на Eurosport.ru! 4 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Хулио Дели Вальдес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Панама и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Колумбия и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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