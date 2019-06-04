Колумбия
Завершено
0
3
-
0
0
1:00
04.06.19
Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'
Панама
    Товарищеские матчи • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Колумбия
    • Панама
    • МачадоGondola
      78'
    • ОспинаМонтеро
      77'
    • ВаргасФахардо
      67'
    • МартинесРодригес
      65'
    • АрьясМедина
      60'
    • ДэвисGalvan
      56'
    • ТорресБлэкмэн
      56'
    • Перерыв
    • Колумбия
    • Панама
    • КуперSánchez
      45'
    • ФалькаоСапата
      45'
    • КуадрадоЛерма
      45'
    • БлэкбернПиментель
      45'
    • МуриэльДиас
      45'
    • 1-ый тайм
    • Колумбия
    • Панама
    • Фалькао (P)
      44'
    • Муриэль
      38'
    • Тесильо
      6'
    Перед матчем

    Онлайн
    Колумбия - Панама
    Товарищеские матчи - 4 июня 2019

    Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Колумбия – Панама на Eurosport.ru! 4 июня 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Хулио Дели Вальдес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Панама и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Колумбия и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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