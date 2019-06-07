Южная Корея
    -
    14:00
    07.06.19
    Главный стадион Азиады в Пусане
    Австралия
      Товарищеские матчи • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Южная Корея - Австралия
      Товарищеские матчи - 7 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Южная Корея – Австралия на Eurosport.ru! 7 июня 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Австралия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Южная Корея и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0