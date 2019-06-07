Чили
Завершено
0
2
-
1
0
2:00
07.06.19
Estadio La Portada
Гаити
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Чили
  • Гаити
  • ГерриерХеролд Джуниор
    88'
  • АрангисВальдес
    88'
  • ЭтьеннCantave
    74'
  • НазонДезире
    72'
  • Фуэнсалида
    71'
  • Варгас
    69'
  • БазильЭриво
    67'
  • ИслаОпасо
    67'
  • Пульгар
    63'
  • SabatБаптист
    63'
  • PierrotКристиан
    60'
  • Перерыв
  • Чили
  • Гаити
  • КастильоЭрнандес
    45'
  • ПавесПульгар
    45'
  • МарипанДиас
    45'
  • КортесАриас
    45'
  • 1-ый тайм
  • Чили
  • Гаити
  • Базиль
    45'
  • Pierrot
    34'
  • Pierrot
    26'
Перед матчем

Онлайн
Чили - Гаити
Товарищеские матчи - 7 июня 2019

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Чили – Гаити на Eurosport.ru! 7 июня 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рейнальдо Руэда или Марк Колла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чили и Гаити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чили и Гаити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0