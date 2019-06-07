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- 2-ой тайм
- ГерриерХеролд Джуниор88'
- АрангисВальдес88'
- ЭтьеннCantave74'
- НазонДезире72'
- Фуэнсалида71'
- Варгас69'
- БазильЭриво67'
- ИслаОпасо67'
- Пульгар63'
- SabatБаптист63'
- PierrotКристиан60'
- Перерыв
- КастильоЭрнандес45'
- ПавесПульгар45'
- МарипанДиас45'
- КортесАриас45'
- 1-ый тайм
- Базиль45'
- Pierrot34'
- Pierrot26'
Перед матчем
Онлайн
Чили - Гаити
Товарищеские матчи - 7 июня 2019
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Чили – Гаити на Eurosport.ru! 7 июня 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рейнальдо Руэда или Марк Колла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чили и Гаити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чили и Гаити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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