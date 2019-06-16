Нигерия
    -
    20:45
    16.06.19
    Ismailia Stadium
    Сенегал
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      Нигерия - Сенегал
      Товарищеские матчи - 16 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Нигерия – Сенегал на Eurosport.ru! 16 июня 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гернот Рор или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Сенегал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нигерия и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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