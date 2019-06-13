Египет
    -
    19:00
    13.06.19
    Borg El Arab Stadium
    Танзания
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      Египет - Танзания
      Товарищеские матчи - 13 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Египет – Танзания на Eurosport.ru! 13 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Египет и Танзания и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Египет и Танзания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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