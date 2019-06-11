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      Узбекистан - Сирия
      Товарищеские матчи - 11 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Узбекистан – Сирия на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Узбекистан и Сирия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Узбекистан и Сирия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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