Южная Корея
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    14:00
    11.06.19
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    Иран
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      Южная Корея - Иран
      Товарищеские матчи - 11 июня 2019

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Южная Корея – Иран на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паулу Бенту или Марк Вильмотс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Иран и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Южная Корея и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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